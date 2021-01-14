Устранить ошибку, блокирующую индексацию сайта на WP.

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Помогите найти ошибку и запустить сайт в индексацию.

Нужно найти  ошибку из-за которой Google считает сайт закрытым от индексации.

Сайт в robot.txt открыт: 

https://smartexpert.net/robots.txt

В админке сайт открыт:

http://joxi.ru/LmGOX91SlpGOgm

Google Console пишет такое:

http://joxi.ru/823G1dPt8XYYQ2

﻿Раньше показывало так:

http://joxi.ru/V2V0QbZCkVw88r

3 года назад
corason
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад