Тестирование приложения игры AGR project

$500
Тестирование сайтовЗакрыт16 заявок1029 просмотров
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гровая студия совершает набор тестеров на новый проект, возраст не важен. При правильном выполнении своих задач, студия гарантирует з/п 50000₽ + премия.

Agr_nabor_bot

Бот в tg для подачи заявки

3 года назад
VladimirEpif
35 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад