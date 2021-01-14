Тестирование сайта

Тестирование сайтовЗакрыт32 заявки805 просмотров
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Нужно протестировать сайт каждую страничку на 3 языках. Везде где будут ошибки ссылками отправить в виде списка. Работа несложная. Начать можно сразу. 

3 года назад
lagermit
Игорь 
37 летЛатвия
3 года в сервисе
Был
3 года назад