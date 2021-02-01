QC/QA Engineer

Виды тестирования:

web

мобильных приложений (Андроид)

функциональное

регрессионное

юзабилити

кросс-браузерное: Chrome, Firefox,Opera, Yandex браузер, любой другой

тестирование на разрешениях экрана

Тестирование web и mobile приложений

Написание Check Lists, Test Cases, Bug Reports (examples)﻿

Создание автотестов в Selenium IDE

Владение техниками тест дизайна

Technical Skills:

Jira, TestRail

Chrome Dev Tool

Postman

Selenium IDE,

SQL (Queries)

HTML, CSS

GIT

VSCode,1С, Excel, Photoshop

Два года опыта работы PM / BA :

написание ТЗ для программистов 1С и веб-разработчиков (интернет-магазин)

тестирование нового функционала ( Functional, Acceptance, Usability Testing).

В декабря 2020 года закончил профессиональные курсы по тестированию программного обеспечения.

Получил новые знания и опыт в тестировании ПО.

На данный момент развиваюсь как QA Engineer

Резюме: CV