Alex_Bondarchuk

Александр Alex_Bondarchuk

 
37 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
QC/QA Engineer

Виды тестирования:

  • web
  • мобильных приложений (Андроид)
  • функциональное
  • регрессионное
  • юзабилити
  • кросс-браузерное:  Chrome, Firefox,Opera, Yandex браузер, любой другой
  • тестирование на разрешениях экрана
Навыки:

  • Тестирование web и mobile приложений
  • Написание Check Lists, Test Cases, Bug Reports  (examples)﻿
  • Создание  автотестов в Selenium IDE
  • Владение техниками тест дизайна

Technical Skills:

  •  Jira, TestRail
  • Chrome Dev Tool
  • Postman
  • Selenium IDE,
  • SQL (Queries)
  • HTML, CSS
  • GIT
  • VSCode,1С, Excel, Photoshop
Опыт работы: 

Два года опыта работы PM / BA : 

  • написание ТЗ для программистов 1С и веб-разработчиков (интернет-магазин)
  • тестирование нового функционала ( Functional, Acceptance, Usability Testing).
В декабря 2020 года закончил профессиональные курсы по тестированию программного обеспечения.

Получил новые знания и опыт в тестировании ПО.

На данный момент развиваюсь как  QA Engineer

Резюме: CV

HTMLCSS
Портфолио