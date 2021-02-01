QC/QA Engineer
Виды тестирования:
- web
- мобильных приложений (Андроид)
- функциональное
- регрессионное
- юзабилити
- кросс-браузерное: Chrome, Firefox,Opera, Yandex браузер, любой другой
- тестирование на разрешениях экрана
- Тестирование web и mobile приложений
- Написание Check Lists, Test Cases, Bug Reports (examples)
- Создание автотестов в Selenium IDE
- Владение техниками тест дизайна
Technical Skills:
- Jira, TestRail
- Chrome Dev Tool
- Postman
- Selenium IDE,
- SQL (Queries)
- HTML, CSS
- GIT
- VSCode,1С, Excel, Photoshop
- написание ТЗ для программистов 1С и веб-разработчиков (интернет-магазин)
- тестирование нового функционала ( Functional, Acceptance, Usability Testing).
Получил новые знания и опыт в тестировании ПО.
На данный момент развиваюсь как QA Engineer
Резюме: CV
Портфолио
- Тестовая документация292 просмотра