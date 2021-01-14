Проверить, возможно ли, и ускорить сайт

Помогите найти ошибку и запустить сайт в индексацию. Нужно найти ошибку из-за которой Google считает сайт закрытым от индексации. Сайт в robot.txt открыт: [url=https://smartexpert.net/robots.txt]https://smartexpert.net/robots.txt[/url] В админке сайт открыт: http://joxi.ru/LmGOX91SlpGOgm Google Console пишет такое: http://joxi.ru/823G1dPt8XYYQ2 ﻿Раньше показывало так: http://joxi.ru/V2V0QbZCkVw88r