Проверить, возможно ли, и ускорить сайт

Тестирование сайтовЗакрыт7 заявок577 просмотров
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Нужно проверить аудит скорости сайта https://freud.online/ и ускорить сайт. Стоит на VSP. 

3 года назад
guest_16108337652074
3 года в сервисе
Был
3 года назад