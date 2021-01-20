Протестировать работу сайта

Тестирование сайтовЗавершен15 заявок483 просмотра
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Протестировать полностью функциональную работоспособность сайта eestitalu. ee. (Все пароли, отправлю в ЛС). Все недостатки, желательно со скриншотами занести в документ word для дальнейшего исправления программистом. Если есть замечания по юзабилити, также приветствуются.  

3 года назад
petek568
Алексей 
26 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
uiuxaudit
Дмитрий 
52 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$5
1 день
Работа выполнена на высоком уровне. Приятно иметь дело с человеком, который свободно ориентируется в своей области. Тестирование выполнялось, мягко говоря, очень "грязного" и сырого проекта, по поводу чего заказчик не канючил, а выполнял свою работу. Рекомендую.
Проект разбит на этапы. Я первый раз с Денисом (и его командой), но начало неплохое, заказчик реагирует адекватно, задержек по оплате нет. Сверх требований не предъявляет.