Протестировать работу сайта

Работа выполнена на высоком уровне. Приятно иметь дело с человеком, который свободно ориентируется в своей области. Тестирование выполнялось, мягко говоря, очень "грязного" и сырого проекта, по поводу чего заказчик не канючил, а выполнял свою работу. Рекомендую.