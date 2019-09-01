NDsite

Никита Дербышев NDsite

 
23 годаРоссия/Челябинск
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Современная верстка дешево

Стоимость работы : цена договорная

Опыт : два года

Способы оплаты : наличный расчёт, безналичный расчёт, электронные деньги

Делаю сайты любой сложности: интернет-магазин, блог, лендинг и сайт-визитка

Также могу сделать дизайн сайта или логотип

Перевожу текста с английского на русский

Знания : HTML5, CSS3, JS, jQuery, BOOTSTRAP, LESS, WordPress, PHP, есть опыт работы в Figma, опыт работы в Adobe Illustrator

Хотите качественный сайт? Вы по адресу

PHPJavascriptWordPressДизайн сайтаHTMLBootstrapFigmajQueryIllustratorСайт-визитка
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
vladvv
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
3 года назад
Нужно сделать на сайте страничку "спасибо", настроить конверсию в гугл
Поставленная задача выполнена в полном объеме, быстро , качественно, буду советовать Никиту своим знакомым.
Заказчик оказался максимально корректным, понимающим, что нужно дать рабочему. Общение с ним шло очень мягко и легко, писать ему этапы задач - одно удовольствие. Рекомендую всем этого заказчика, все распишет, улыбнется и оплатит в срок
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GreatBritva
43 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Сделать календарик PHP, JS
Всем доброго дня. Никита, спасибо за проделанную работу. Никита - настоящий специалист в своём деле. Почти всегда на связи, оперативно реагировал на вопросы и дополнительные задачи. Работа немного задержалась из-за моих "хотелок", но, в общем, она сдана в срок. На самом деле, если Вам необходимо выполнить работу быстро и за адекватную цену, то советую Никиту Дербышева.
Календарь был сделан, но заказчик просил сделать побольше, чем указывалось В общении адекватный, понятно объясняет Работа была сделана, плата приянта
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