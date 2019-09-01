Всем доброго дня. Никита, спасибо за проделанную работу. Никита - настоящий специалист в своём деле. Почти всегда на связи, оперативно реагировал на вопросы и дополнительные задачи. Работа немного задержалась из-за моих "хотелок", но, в общем, она сдана в срок. На самом деле, если Вам необходимо выполнить работу быстро и за адекватную цену, то советую Никиту Дербышева.