Современная верстка дешево
Стоимость работы : цена договорная
Опыт : два года
Способы оплаты : наличный расчёт, безналичный расчёт, электронные деньги
Делаю сайты любой сложности: интернет-магазин, блог, лендинг и сайт-визитка
Также могу сделать дизайн сайта или логотип
Перевожу текста с английского на русский
Знания : HTML5, CSS3, JS, jQuery, BOOTSTRAP, LESS, WordPress, PHP, есть опыт работы в Figma, опыт работы в Adobe Illustrator
Хотите качественный сайт? Вы по адресу
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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
Поставленная задача выполнена в полном объеме, быстро , качественно, буду советовать Никиту своим знакомым.
Ответный отзыв
Заказчик оказался максимально корректным, понимающим, что нужно дать рабочему. Общение с ним шло очень мягко и легко, писать ему этапы задач - одно удовольствие. Рекомендую всем этого заказчика, все распишет, улыбнется и оплатит в срок
$15
10 баллов
4 года назад
Всем доброго дня. Никита, спасибо за проделанную работу. Никита - настоящий специалист в своём деле. Почти всегда на связи, оперативно реагировал на вопросы и дополнительные задачи. Работа немного задержалась из-за моих "хотелок", но, в общем, она сдана в срок. На самом деле, если Вам необходимо выполнить работу быстро и за адекватную цену, то советую Никиту Дербышева.
Ответный отзыв
Календарь был сделан, но заказчик просил сделать побольше, чем указывалось В общении адекватный, понятно объясняет Работа была сделана, плата приянта