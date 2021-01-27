Нужен тестер

Всем привет!

https://just-diary.com/

Замутили продукт, онлайн-дневник и менеджер задач.

Задача тестера - интенсивно пользоваться сайтом несколько дней,

выявлять баги, составить общее мнение об удобстве интерфейса.

Прошу присылать развернутую заявку, не надо просто ставить "+"

Зарегистрируйтесь на сайте, попользуйтесь несколько минут и опишите кратко ваше мнение, возможно какое-то предложение по улучшению.

Таким образом я отфильтрую серьезно настроенных от мимо бегущих)

Спасибо и хорошего дня,

Диаз