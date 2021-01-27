Нужен тестер

$30
Тестирование сайтовЗавершен14 заявок630 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем привет!

https://just-diary.com/

Замутили продукт, онлайн-дневник и менеджер задач.

Задача тестера - интенсивно пользоваться сайтом несколько дней,

выявлять баги, составить общее мнение об удобстве интерфейса.

Прошу присылать развернутую заявку, не надо просто ставить "+" 

Зарегистрируйтесь на сайте, попользуйтесь несколько минут и опишите кратко ваше мнение, возможно какое-то предложение по улучшению.

Таким образом я отфильтрую серьезно настроенных от мимо бегущих)

Спасибо и хорошего дня,

Диаз

3 года назад
diyazbarnes
29 летКазахстан
4 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
VladNevzorov
27 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$30
3 дня
Супер, отличный исполнитель, сроки и качество - топ.
Адекватный заказчик, ясная постановка задачи, коммуникация на уровне. Слегка задержался с оплатой. Рекомендую!
uiuxaudit
Дмитрий 
52 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$30
2 дня
Все отлично, задача выполнена на высшем уровне!
Парень адекватный, внятно всё объясняет с первого раза. Не "прячется" от исполнителей. Был небольшой косяк с оплатой, но разобрались и все довольны ))
  • Похожие заказы

  • Переделать сайт

    Необходимо улучшить внешний вид сайта по продаже автозапчастей на платформе abcp. На сайт ежедневно заходит 200 человек, но в итоге звонят 3-4, провести анализ происходящего и исправить.

    Тестирование сайтов6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Протестировать работу сайта

    Протестировать полностью функциональную работоспособность сайта eestitalu. ee. (Все пароли, отправлю в ЛС). Все недостатки, желательно со скриншотами занести в документ word для дальнейшего исправления программистом. Если есть замечания по юзабилити, также приветствуются.

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Устранить ошибку, блокирующую индексацию сайта на WP.

    Помогите найти ошибку и запустить сайт в индексацию. Нужно найти  ошибку из-за которой Google считает сайт закрытым от индексации. Сайт в robot.txt открыт:  [url=https://smartexpert.net/robots.txt]https://smartexpert.net/robots.txt[/url] В админке сайт открыт: http://joxi.ru/LmGOX91SlpGOgm Google Console пишет такое: http://joxi.ru/823G1dPt8XYYQ2 ﻿Раньше показывало так: http://joxi.ru/V2V0QbZCkVw88r

    Тестирование сайтов3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Тестирование сайта

    Нужно протестировать сайт каждую страничку на 3 языках. Везде где будут ошибки ссылками отправить в виде списка. Работа несложная. Начать можно сразу.

    Тестирование сайтов32 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищем тестировщика для сайта

    Задачи:  1. Изучить сайт, его тематику и функции 2. Написать пользовательскую документацию по функционалу (confluence) 3. Составить планы ручного тестирования. 3. Провести тесты, поставить задачи по найденным багам (jira) 4. Проконтролировать их исправление Требование к исполнителю - опыт ручного тестирования ...

    Тестирование сайтов8 заявок
    Закрыт
    3 года назад