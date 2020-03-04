Глубокое знание HTML5, CSS3
средний уровень знаний JavaScript/PHP + MySql
средний уровень знаний Adobe Photoshop
опыт верстки с использованием спрайтов
понимание работы селекторов
валидная, кроссбраузерная верстка (Ie7+, Opera, FF, Chrome, Safari)
адаптивная верстка
знание CSS-фреймворки Bootstrap, Compass, Foundation
табличная верстка
верстка электронных рассылок
верстка шаблонов HTML:Template
полное понимание работы интерактивных сайтов и методов их построения
Большой опыт роботы с (Joomla, Drupal, MODx CMS, WordPress, Open cart (Opencart), 1С-Битрикс)
интеграция шаблонов
понимание основных СЕО принципов
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Разработка сайтов для онлайн игр.
Создание продающих интернет-магазинов на разных CMS и Framework.
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