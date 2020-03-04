VladNevzorov

Владислав Невзоров VladNevzorov

 
27 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
&#128187; Веб Разработка, UI/UX аудит и тестирование сайтов &#128187;

Глубокое знание HTML5, CSS3

средний уровень знаний JavaScript/PHP + MySql

средний уровень знаний Adobe Photoshop

опыт верстки с использованием спрайтов

понимание работы селекторов

валидная, кроссбраузерная верстка (Ie7+, Opera, FF, Chrome, Safari)

адаптивная верстка

знание CSS-фреймворки Bootstrap, Compass, Foundation

табличная верстка

верстка электронных рассылок

верстка шаблонов HTML:Template

полное понимание работы интерактивных сайтов и методов их построения

Большой опыт роботы с (Joomla, Drupal, MODx CMS, WordPress, Open cart (Opencart), 1С-Битрикс)

интеграция шаблонов

понимание основных СЕО принципов

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Разработка сайтов для онлайн игр.

Создание продающих интернет-магазинов на разных CMS и Framework.

PHPJavascriptWordPressOpenCartMySQLHTMLCSSJoomlaBootstrapMODXDrupalБитриксPhotoshopВерстка шаблона1С-Битрикс
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
ТОП-50
Тестирование сайтов
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Отзывы заказчиков
diyazbarnes
29 летКазахстан
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Нужен тестер
Супер, отличный исполнитель, сроки и качество - топ.
Адекватный заказчик, ясная постановка задачи, коммуникация на уровне. Слегка задержался с оплатой. Рекомендую!
Ответный отзыв
47002
Рома 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$50
10 баллов
4 года назад
Оценка юзабилити сайта
К заданию подошел не формально, разложил все по полочкам. Рекомендую
Было приятно работать. ТЗ более чем ясное. Оплата без проблем. Рекомендую!
Ответный отзыв
Тестирование сайтов
2 отзыва
$7/час
от $50от 2 дней
#31
Веб-программирование
нет отзывов
$8/час
от $40от 1 дня
#1727
HTML-верстка
нет отзывов
$7/час
от $70от 1 дня
#3009
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 5 дней
#4274