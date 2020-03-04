Оценка юзабилити сайта

$50
Тестирование сайтовЗавершен10 заявок306 просмотров
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Выдача предложений по внесению изменений в дизайн сайта. 

4 года назад
47002
Рома 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
VladNevzorov
27 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$50
2 дня
WMZ
К заданию подошел не формально, разложил все по полочкам. Рекомендую
Было приятно работать. ТЗ более чем ясное. Оплата без проблем. Рекомендую!