Разработать обработку cookies и политику приватности для блога

Здравствуйте.

Имеется личный блог в двух вариантах на российском и американском хостинге.

Нужна внятная консультация по куки и всплывающему окошку с consent и т.п. Например, нужно ли это для физ.лица и т.п.

А также объяснить (и по возможности составить) Privacy Policy

Жду ваших заявок.

Спасибо.