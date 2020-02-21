Разработать обработку cookies и политику приватности для блога

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Тестирование сайтовЗакрыт4 заявки261 просмотр
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Здравствуйте.

Имеется личный блог в двух вариантах на российском и американском хостинге.

Нужна внятная консультация по куки и всплывающему окошку с consent и т.п. Например, нужно ли это для физ.лица и т.п.

А также объяснить (и по возможности составить) Privacy Policy

Жду ваших заявок.

Спасибо.

4 года назад
content-pro
Артемий 
32 годаГермания
12 лет в сервисе
Был
2 года назад