Boostcraft

Решение для сайта по продвижению в играх

Сайт по продвижению аккаунтов, продаже предметов. Сайт был написан на самом популярном движке в наше время WordPress. Для данного проекта было реализовано большое количество аналитики в админ панели и способов подключения огромного количества атрибутов для товаров. Так же одним из самого крупного функционала стал календарь событий, в котором можно бронировать продвижение или прокачку какого либо процесса на определенный день и время.