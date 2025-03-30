Требуются девушки для съемки 30-секундных видео по готовым сценариям. Задача: съемка 3 коротких роликов в день, легкий монтаж и озвучка. Оплата от 300 до 10 000 рублей в зависимости от просмотров. Одежда бренда предоставляется для съемок и остается у вас.