Ищем девушек, способных снимать 30 секундные ролики по готовым сценариям, референс прилагаю. Тематика – женская одежда.

Задача: Съемка 3 коротких видео в день по готовому сценарию, легкий монтаж, озвучка.

Референс: Съемка роликов, по типу https://www.instagram.com/reel/DGsJQZ4MWxw/?igsh=MXZ3bTI3Z240YW85Yg== и https://drive.google.com/file/d/1bXdabL95-kTqIWqFE1eeiFptW95fOwu9/view?usp=sharing

Оплата: от 300 до 500 руб за ролик

2 500 р - ролик от 300 000 просмотров

5 000 р - ролик от 500 000 просмотров

10 000 р - ролик от 1 000 000 просмотров

+ компенсация платного тарифа приложения “CapCut”

+ одежда нашего бренда, которую мы тебе отправляем для съёмок, остаётся у тебя