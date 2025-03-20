Создать shorts ролики из готовых видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт19 заявок126 просмотров

Требуется специалист по созданию Shorts-видео из готовых видеороликов. Из одного исходного ролика необходимо делать 3–4 коротких видео. Четкого ТЗ нет, но важно, чтобы в роликах были текстовые вставки. Ищем специалиста, который понимает принципы создания такого контента и имеет опыт работы в этом направлении.

Оплата строго по факту готовности.

Создание рилсов
месяц назад
webtehnology
Денис 
42 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
12 часов назад
19 дней назад
НИКИТА
 
25 лет
19 дней в сервисе
Был
19 дней назад
19 дней назад
Наталия
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
3 дня назад
21 день назад
Инна
 
29 лет
21 день в сервисе
Была
21 день назад
21 день назад
Андрей
 
49 лет
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
23 дня назад
Марина
 
23 года
24 дня в сервисе
Была
19 дней назад
24 дня назад
Фёдор
 
20 лет
год в сервисе
Был
20 дней назад
месяц назад
Кирилл
 
17 лет
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Сергей
 
28 лет
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Игнат
 
24 года
2 года в сервисе
Был
18 дней назад
месяц назад
Виктория
 
24 года
месяц в сервисе
Была
21 день назад
месяц назад
Богдан
 
18 лет
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Михаил
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Максим
 
43 года
2 года в сервисе
Был
8 часов назад
месяц назад
Оксана
 
35 лет
месяц в сервисе
Была
день назад
месяц назад
Влад
 
24 года
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Герман
 
18 лет
2 месяца в сервисе
Был
25 дней назад
месяц назад
Радина
 
18 лет
5 месяцев в сервисе
Была
19 дней назад
месяц назад
Дубровский
 
21 год
4 года в сервисе
Был
месяц назад
3 отзыва
месяц назад