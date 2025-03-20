Создать превью для видео с пересказами Манхвы

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Закрыт5 заявок63 просмотра

Нужно сделать превью для видео с пересказом манхвы

Ссылка на манхву https://mangabuff.ru/manga/umiraya-ya-stanovlyus-silnee

Либо сами можете поискать манхву "Умирая я становлюсь сильнее"

Есть главные конкуренты, нужно сделать в очень похожем стиле, там используется нейронка+фотошоп

Ссылки на конкурентов
https://www.youtube.com/@MamoruManhwa/videos
https://www.youtube.com/@TobsManhwa/videos
https://www.youtube.com/@Manhwa_Fresh/videos

Adobe PhotoshopНейросетиСоздание превью
месяц назад
EugeneManhwa
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месяц назад
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