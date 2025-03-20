Требуется создать монтаж видео Realsa для Instagram длительностью 15-20 секунд. Ожидается использование эффектов и креативных переходов. Ваша креативность приветствуется.
Создать превью для видео с пересказами Манхвы
Нужно сделать превью для видео с пересказом манхвы
Ссылка на манхву https://mangabuff.ru/manga/umiraya-ya-stanovlyus-silnee
Либо сами можете поискать манхву "Умирая я становлюсь сильнее"
Есть главные конкуренты, нужно сделать в очень похожем стиле, там используется нейронка+фотошоп
Ссылки на конкурентов
https://www.youtube.com/@MamoruManhwa/videos
https://www.youtube.com/@TobsManhwa/videos
https://www.youtube.com/@Manhwa_Fresh/videos
Заявки фрилансеров
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