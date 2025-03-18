Требуется выполнить монтаж коротких видеороликов. Необходима высокая точность и креативный подход к работе. Все условия и детали обсуждаются в процессе выполнения задания.
Монтаж видео
Требуется Монтаж видео на 30 видеороликов, в каждом установить логотип и сделать заставку для ютуб.
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