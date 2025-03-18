Монтаж видео

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт17 заявок70 просмотров

Требуется Монтаж видео на 30 видеороликов, в каждом установить логотип и сделать заставку для ютуб.

Видео https://youtube.com/shorts/rWlCHTMprwA?feature=share

YouTubeАнимация логотиповМонтаж видеороликовОбработка видеоСоздание видео
месяц назад
Vika216
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