Разработка стратегии контента для TikTok и YouTube на основе видеоматериалов из поездок по 6-7 странам. Необходимо создать динамичные видео на TikTok и более детальные ролики на YouTube, включая презентацию и тематические рубрики. Ожидается интересный монтаж с акцентом на полезную информацию и визуализацию.