Задание для SMM-менеджера

Я уже три недели в разъездах, объехала 6-7 стран и множество городов. У меня накопилось огромное количество видеоматериала, из которого можно создать очень крутой контент для TikTok и YouTube.

Что нужно сделать:

1. Стратегия контента:

- Разделить контент на две платформы:

- TikTok — короткие, динамичные видео с яркими моментами, лайфхаками, забавными ситуациями.

- YouTube — более длинные видео с рассказами о поездке: где останавливались, что ели, сколько это стоило, как передвигались и другие полезные детали.

2. Первый шаг — большое видео-презентация для YouTube:

- Сделать вступительное видео (5-10 минут), где я кратко рассказываю обо всём: какие страны посетила, что самое интересное увидела, какие впечатления остались. Это будет основа, которая привлечёт зрителей и задаст направление для будущего контента.

3. Контент для TikTok:

- Разделить видео на тематические рубрики (например, «Лучшие отели», «Неожиданные расходы», «Еда в разных странах», «Как сэкономить на путешествиях» и т. д.).

- Сделать нарезки самых интересных, забавных и познавательных моментов.

4. Контент для YouTube:

- После презентационного видео выпускать более детальные ролики по каждой стране или тематике:

- Обзор отелей и условий проживания.

- Где и что поесть: цены, порции, местные особенности.

- Лайфхаки по передвижению: транспорт, стоимость, удобство.

- Курьёзные и интересные моменты в поездке.

5. Монтаж и стиль:

- Динамичные, интересные видео с хорошей подачей.

- Минимум «воды», максимум полезной информации и эмоций.

- Красивый визуал, динамичные переходы, качественная нарезка.

Это уникальный контент, который может собрать большую аудиторию! Нужно только грамотно его подать. Жду твоих идей и предложений!