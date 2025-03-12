Необходима помощь в отзеркаливании веб-камеры для корректного отображения на видеоконференциях. Требуется установить OBS Studio с необходимыми плагинами. Задача включает настройку программного обеспечения для оптимальной работы.
Создать контент для тик ток
Задание для SMM-менеджера
Я уже три недели в разъездах, объехала 6-7 стран и множество городов. У меня накопилось огромное количество видеоматериала, из которого можно создать очень крутой контент для TikTok и YouTube.
Что нужно сделать:
1. Стратегия контента:
- Разделить контент на две платформы:
- TikTok — короткие, динамичные видео с яркими моментами, лайфхаками, забавными ситуациями.
- YouTube — более длинные видео с рассказами о поездке: где останавливались, что ели, сколько это стоило, как передвигались и другие полезные детали.
2. Первый шаг — большое видео-презентация для YouTube:
- Сделать вступительное видео (5-10 минут), где я кратко рассказываю обо всём: какие страны посетила, что самое интересное увидела, какие впечатления остались. Это будет основа, которая привлечёт зрителей и задаст направление для будущего контента.
3. Контент для TikTok:
- Разделить видео на тематические рубрики (например, «Лучшие отели», «Неожиданные расходы», «Еда в разных странах», «Как сэкономить на путешествиях» и т. д.).
- Сделать нарезки самых интересных, забавных и познавательных моментов.
4. Контент для YouTube:
- После презентационного видео выпускать более детальные ролики по каждой стране или тематике:
- Обзор отелей и условий проживания.
- Где и что поесть: цены, порции, местные особенности.
- Лайфхаки по передвижению: транспорт, стоимость, удобство.
- Курьёзные и интересные моменты в поездке.
5. Монтаж и стиль:
- Динамичные, интересные видео с хорошей подачей.
- Минимум «воды», максимум полезной информации и эмоций.
- Красивый визуал, динамичные переходы, качественная нарезка.
Это уникальный контент, который может собрать большую аудиторию! Нужно только грамотно его подать. Жду твоих идей и предложений!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт23 дня назад
Требуется создать видео на тему гемблинга, объем работ значительный. Необходимы навыки видеомонтажа для реализации проекта. Ожидается выполнение большого количества видео.Видеомонтаж6 заявокЗакрыт24 дня назад
Требуется разработать 3 простых видео-викторины для образовательной школы в Инстаграм. Все материалы предоставлены. Необходима озвучка с использованием ИИ. Оплата 3000. Срок выполнения как можно скорее.Видеомонтаж19 заявокЗакрыт24 дня назад
Ищется монтажер для простого YouTube ролика распаковки. Необходимо обработать 1,5 часа сырого материала, убрав паузы и лишние фразы, чтобы сделать видео динамичным. Опыт не обязателен, работа подходит для начинающих. Оплата через PayPal.Видеомонтаж13 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $8
Требуется специалист по видеомонтажу для создания новостных шортсов длиной 60 секунд. Необходимо ежедневно находить источники новостей, составлять сводки и озвучивать их с помощью ИИ. Пример будет предоставлен в личных сообщениях.Видеомонтаж11 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $10
Требуется создание 10 обучающих видео с говорящей головой в костюме и галстуке, длительностью 1.5-2 минуты. Фон – офис или библиотека. Субтитры обязательны. Заказчик предоставляет текст и плашки. Использовать инструменты, такие как Deepswap.Видеомонтаж4 заявкиЗакрытмесяц назад
- $10
Требуется специалист по видеомонтажу для создания шортсов. Необходимо искать видео с описанием и кратко пересказывать их суть. Укажите свою цену за одно видео и возможность повторения примера.Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $100
Необходимо решить проблему с видеозвонком, используя Asterisk и RTSP. Аудио и видео иногда работают с задержкой. Требуется разделить потоки так, чтобы звук шел через Asterisk, а видео через RTSP. Текущие проблемы с подключением и задержками требуют анализа и предложений по улучшению системы.Видеомонтаж1 заявкаЗакрытмесяц назад
- $20
Необходимо обработать 5-минутный видеоролик, превратив его в видеоинструкцию. Требуется обрезать лишние части, увеличить определенные фрагменты, добавить текст и наложить музыку, чтобы избежать блокировок на платформах. Подход к монтажу должен быть качественным и профессиональным.Видеомонтаж1 исполнительЗакрыт2 месяца назад
Ищется специалист для монтажа и загрузки видео на YouTube с целью прогрева каналов под стриминг. Все необходимые каналы и прокси будут предоставлены. Основная задача — подготовка контента для попадания в рекомендации.Видеомонтаж3 заявкиЗакрытмесяц назад