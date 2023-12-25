Створення відео відгуків для дівчат і жінок

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки16 просмотров

Необхідно зняти на свій телефон позитивний відео відгук про послуги нашої компанії (послуги психологів) згідно наданого тексту.

Шукаємо дівчат від 18 до 40 років.

Довжина відео до хвилини.

Публікація на сайті та в соц мережах. Є можливість приховати обличча

Запись видеоотзывов
месяц назад
guest_1742463656754
месяц в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
12 часов назад
19 дней назад
Юлія
 
38 лет
месяц в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад
Яна
 
19 лет
месяц в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад