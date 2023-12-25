Необходим специалист для монтажа 5 коротких слайд-видео длительностью 30 секунд каждое на основе скриншотов и записей экрана с онлайн-стримов. Условия: формат mp4, 24fps. Опыт в анимациях и работе с screen graphics будет преимуществом.
Створення відео відгуків для дівчат і жінок
Необхідно зняти на свій телефон позитивний відео відгук про послуги нашої компанії (послуги психологів) згідно наданого тексту.
Шукаємо дівчат від 18 до 40 років.
Довжина відео до хвилини.
Публікація на сайті та в соц мережах. Є можливість приховати обличча
Заявки фрилансеров
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