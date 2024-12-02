Требуется создать две видео-инструкции по техническому заданию для действующего калькулятора. Доступ будет предоставлен. Необходим видеоряд по функциям калькулятора и голосовое сопровождение с хорошей дикцией, предпочтительно женским голосом. Продолжительность каждого видео 3-5 минут. Видео будут размещены на YouTube и RuTube.