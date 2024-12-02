Записать видеоотзыв

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт4 заявки42 просмотра

Задача: записать видеоотзыв по предоставленному сценарию. Для сайта строительной компании (РФ) - отзыв об услуге ремонта квартиры.

Пол: Не имеет значение

Возраст: 23-45 лет

Длительность видео: около минуты

Требуется несколько отзывов (соответственно, от разных исполнителей).

SMMЗапись видеоотзывовНаписание отзывов
месяц назад
seoacc
Михаил 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 часов назад

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Давид
 
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