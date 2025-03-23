Помощник по созданию рилсов для социальных сетей

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт10 заявок51 просмотр

Требуется помощник по созданию проходных коротких рилсов с вырезками из фильмов, мемов и тд, на психологическую тематику. Важно: уметь анализировать тренды, находить рилсы/вырезки из фильмов про нашу тематику, уметь монтировать рилс, готовность выполнить тестовое задание сегодня, по примеру.

ReelsМонтаж видеороликовСоздание рилсов
месяц назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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