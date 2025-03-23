Требуется помощник по созданию проходных коротких рилсов с вырезками из фильмов, мемов и тд, на психологическую тематику. Важно: уметь анализировать тренды, находить рилсы/вырезки из фильмов про нашу тематику, уметь монтировать рилс, готовность выполнить тестовое задание сегодня, по примеру.