Ищется специалист по видеомонтажу для создания динамичного контента на платформы Instagram и TikTok. Задачи включают монтаж 4-5 Reels в неделю, визуальные решения и легкие дизайн-правки. Опыт в fashion будет плюсом. Работа удаленная и долгосрочная, требуется портфолио.
Необходимо создать кликабильные Видео креативы для рекламной сети Мета
Нужны креативы под iOS приложения - iPhone/iPad, Meta Ads
Видео
Категория - Ж/М 30+, Англоговорящие страны - США, UK, Canada, Australia
Тематика приложений Утилиты, ВПН, АдБлок, Секьюрити, Проверка на утечки персональных данных
Креативы должны быть похожи на стилистику и дизайн актуальной ОС на Айфоне
Нужно вызывать страх, не уверенность в безопасности своего девайса, чтобы человек задумывался все ли хорошо у него с безопасностью
Использовать восклицательные знаки, моргание, легкие звуковые алерты. НАМЕКИ на то что могут быть вирусы
Необходимые форматы
🔹 1:1 (1080×1080 px) — лента и карусель
🔹 4:5 (1080×1350 px) —
🔹 9:16 (1080×1920 px) — сторис, рилсы, in-stream
Цель чтобы пользователь в доли секунд понимал что у него что то плохо и кликал по ссылке
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Примеры
Статика которая более и менее показывала себя
https://drive.google.com/drive/folders/1gYo7gOLP8hbBusO0qa00wjAf5FPfXLYT?usp=sharing
Видео которое было не плохое
https://drive.google.com/drive/folders/1hcIzxiDwbgxPHMOETfSaYXvh1g_PNhbc?usp=drive_link
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Примеры видео на которые можно ориентироваться
https://drive.google.com/drive/folders/1GS2r9gXEzaIyjxY-8IgHGxzcxB1uurPQ?usp=drive_link
Заявки фрилансеров
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