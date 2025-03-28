Необходимо создать кликабильные Видео креативы для рекламной сети Мета

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки25 просмотров

Нужны креативы под iOS приложения - iPhone/iPad, Meta Ads

  • Видео

  • Категория - Ж/М 30+, Англоговорящие страны - США, UK, Canada, Australia

  • Тематика приложений Утилиты, ВПН, АдБлок, Секьюрити, Проверка на утечки персональных данных


  1. Креативы должны быть похожи на стилистику и дизайн актуальной ОС на Айфоне

  2. Нужно вызывать страх, не уверенность в безопасности своего девайса, чтобы человек задумывался все ли хорошо у него с безопасностью

  3. Использовать восклицательные знаки, моргание, легкие звуковые алерты. НАМЕКИ на то что могут быть вирусы 




Необходимые форматы

🔹 1:1 (1080×1080 px) — лента и карусель

🔹 4:5 (1080×1350 px) — 

🔹 9:16 (1080×1920 px) — сторис, рилсы, in-stream



Цель чтобы пользователь в доли секунд понимал что у него что то плохо и кликал по ссылке




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Примеры

Статика которая более и менее показывала себя 

https://drive.google.com/drive/folders/1gYo7gOLP8hbBusO0qa00wjAf5FPfXLYT?usp=sharing


Видео которое было не плохое


https://drive.google.com/drive/folders/1hcIzxiDwbgxPHMOETfSaYXvh1g_PNhbc?usp=drive_link


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Примеры видео на которые можно ориентироваться 


https://drive.google.com/drive/folders/1GS2r9gXEzaIyjxY-8IgHGxzcxB1uurPQ?usp=drive_link

ReelsSMMСоздание видеоСоздание рекламных роликовСоздание рилсов
месяц назад
bodrov_p
Петр 
36 лет
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месяц назад

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Давид
 
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