Нужны креативы под iOS приложения - iPhone/iPad, Meta Ads

Видео

Категория - Ж/М 30+, Англоговорящие страны - США, UK, Canada, Australia

Тематика приложений Утилиты, ВПН, АдБлок, Секьюрити, Проверка на утечки персональных данных





Креативы должны быть похожи на стилистику и дизайн актуальной ОС на Айфоне Нужно вызывать страх, не уверенность в безопасности своего девайса, чтобы человек задумывался все ли хорошо у него с безопасностью Использовать восклицательные знаки, моргание, легкие звуковые алерты. НАМЕКИ на то что могут быть вирусы









Необходимые форматы

🔹 1:1 (1080×1080 px) — лента и карусель

🔹 4:5 (1080×1350 px) —

🔹 9:16 (1080×1920 px) — сторис, рилсы, in-stream







Цель чтобы пользователь в доли секунд понимал что у него что то плохо и кликал по ссылке









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Примеры

Статика которая более и менее показывала себя

https://drive.google.com/drive/folders/1gYo7gOLP8hbBusO0qa00wjAf5FPfXLYT?usp=sharing





Видео которое было не плохое





https://drive.google.com/drive/folders/1hcIzxiDwbgxPHMOETfSaYXvh1g_PNhbc?usp=drive_link





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Примеры видео на которые можно ориентироваться



