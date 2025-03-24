Монтаж видео для Inst и TikTok

Ищу креативного и ответственного специалиста, который поможет мне развивать визуально привлекательный и динамичный контент для Instagram и других платформ (Reels / Shorts / TikTok).

О проекте:

Тематика: дизайн женской одежды, корсеты, вечерние и свадебные платья, процессы создания, модные советы, эстетика и закулисье бренда.

Формат: Reels 15–60 секунд, иногда серии сторис.

Цель: удержание внимания, развитие личного бренда и вовлечённости аудитории.

Что нужно будет делать:

• Монтаж Reels из отснятого материала (иногда нужен поиск доп. футажей/звуков) 4-5 Reels в неделю.

• Придумывать визуальные решения, делать видео живыми и стильными

• Работать с эстетикой и вниманием к деталям

• При необходимости — лёгкие дизайн-правки (титры, обложки, шрифты, визуальные элементы)

• Помогать выстраивать визуальную целостность ленты

Важно:

• Понимание трендов визуального контента и Reels

• Опыт в сфере fashion или смежных креативных нишах будет большим плюсом

• Умение быстро монтировать и подстраиваться под задачи бренда

• Ответственность и вовлечённость в процесс

• Портфолио обязательно (видео + дизайн, если есть)

Язык аккаунта: Английский

Формат работы: удалённо, проект долгосрочный, с возможностью регулярного сотрудничества.

Расскажи немного о себе, покажи примеры работ и укажи свои расценки.

Примеры: https://www.instagram.com/reel/C-C3rIDoS93/?igsh=MTZncjRuMHc5c3dmag==