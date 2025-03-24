WTG MEDIA PRODUCTION запрошує відеомонтажера з досвідом 2 роки для стабільної віддаленої співпраці. Необхідні знання Premiere Pro, DaVinci Resolve. Очікується монтаж 2–5 відео на тиждень, вміння підбирати музику та працювати з анімацією. Дедлайни та відповідальність обов'язкові.
Монтаж Reels
Монтаж видео для Inst и TikTok
Ищу креативного и ответственного специалиста, который поможет мне развивать визуально привлекательный и динамичный контент для Instagram и других платформ (Reels / Shorts / TikTok).
О проекте:
Тематика: дизайн женской одежды, корсеты, вечерние и свадебные платья, процессы создания, модные советы, эстетика и закулисье бренда.
Формат: Reels 15–60 секунд, иногда серии сторис.
Цель: удержание внимания, развитие личного бренда и вовлечённости аудитории.
Что нужно будет делать:
• Монтаж Reels из отснятого материала (иногда нужен поиск доп. футажей/звуков) 4-5 Reels в неделю.
• Придумывать визуальные решения, делать видео живыми и стильными
• Работать с эстетикой и вниманием к деталям
• При необходимости — лёгкие дизайн-правки (титры, обложки, шрифты, визуальные элементы)
• Помогать выстраивать визуальную целостность ленты
Важно:
• Понимание трендов визуального контента и Reels
• Опыт в сфере fashion или смежных креативных нишах будет большим плюсом
• Умение быстро монтировать и подстраиваться под задачи бренда
• Ответственность и вовлечённость в процесс
• Портфолио обязательно (видео + дизайн, если есть)
Язык аккаунта: Английский
Формат работы: удалённо, проект долгосрочный, с возможностью регулярного сотрудничества.
Расскажи немного о себе, покажи примеры работ и укажи свои расценки.
Примеры: https://www.instagram.com/reel/C-C3rIDoS93/?igsh=MTZncjRuMHc5c3dmag==
Заявки фрилансеров
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