Нужен анализ юзабилити

Всем привет! https://just-diary.com/ Замутили продукт, онлайн-дневник и менеджер задач. Задача тестера - интенсивно пользоваться сайтом несколько дней, выявлять баги, составить общее мнение об удобстве интерфейса. Прошу присылать развернутую заявку, не надо просто ставить "+" Зарегистрируйтесь на сайте, попользуйтесь несколько минут и ...
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Здравствуйте!
Доработка мобильной версии(адаптации) интернет-магазина.
+ Проверить функционал сайта, дать рекомендации, основанные на нынешних трендах.(где что у нас слабо, не так, криво косо и тп)если это есть.
Так же исправления ряда багов. И необходимых правок в дизайне.
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