Нужен анализ юзабилити

Здравствуйте!

Доработка мобильной версии(адаптации) интернет-магазина.

+ Проверить функционал сайта, дать рекомендации, основанные на нынешних трендах.(где что у нас слабо, не так, криво косо и тп)если это есть.

Так же исправления ряда багов. И необходимых правок в дизайне.