Требуется сделать юзабилити-аудит сайта, ссылку дам.

Сайт на Wordpress, запущен месяц назад и предлагает услуги в Южной Америке. Около 60 страниц, не считая блога и галерей.

Идёт тестовая рекламная кампания в Яндекс.Директе и Google Ads, доступна статистика в Яндекс.Метрике и Вебвизор.

Требуется оптимизировать поведение посетителей и более точно их направить на конверсионное действие или повторное посещение. Почти все посетители абсолютно холодные.

Оплата через "Безопасный платеж" или по факту, предоплата невозможна.

Если вы готовы взяться, пишите, что конкретно будет сделано и за какие деньги.

Обязательно начните ваш ответ фразой "Условия понятны", или вы уже в спаме.

Спасибо!