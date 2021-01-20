Тестирование страниц сайта

Есть сайт, простой (не ИМ, не каталог; статичный). Сделали редизайн основных страниц. Всего их 9.

Задача: проверить его на полное соответствие макету, кроссбраузерность, кроссплатформенность, протестировать функционал.

Результатом работы является полный подробный отчет c описанием несоответсвий, как касаемо внешнего вида, так и функциональной части. Мобильную версию не проверяем.

Этапы работ:

- 1 раунд: вы проверяете, пишите и сдаете отчет (1 день максимум на все-про-все);

- мы проверяем, исправляем описанные косяки, пишем комментарии (берем 2-3 дня на исправления, в зависимости от объема найденных косяков);

- 2 раунд: вы проверяете исправленное, направляете отчет со своими комментариями (еще 1 день).

Итогом этой коллаборации должен стать прекрасный работающий сайт на 100% соответствующий макетам.

Условия:

- предоплат и авансов нет; возможна безопасная сделка или поэтапная оплата;

Требования:

- строгое соблюдение сроков;

- обязательность и внимательность к деталям, способность "проникнуть" в проект.