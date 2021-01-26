Проверить сайт на уязвимости (XSS, SQL-Injection)

Здравствуйте! Доработка мобильной версии(адаптации) интернет-магазина. + Проверить функционал сайта, дать рекомендации, основанные на нынешних трендах.(где что у нас слабо, не так, криво косо и тп)если это есть. Так же исправления ряда багов. И необходимых правок в дизайне.