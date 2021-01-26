Проверить сайт на уязвимости (XSS, SQL-Injection)

Тестирование сайтовЗакрыт3 заявки395 просмотров
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Проверить сайт на уязвимости (XSS, SQL-Injection) с отчетом и рекомендациями по исправлению.

3 года назад
maxvin
40 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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