Проверить выполнение ТЗ по проекту

Нужен тестировщик для проверки ТЗ по проекту. Само ТЗ ещё не готово, но пример того на что ТЗ будет похоже можно сейчас посмотреть в списке моих проектов на этом сайте. Они все имеют примерно одинаковую структуру и тематику.

Коммуникация - обязательно посредством email. Whatsapp, телеграм и прочие мессенджеры, хотя и не исключены, но в качестве основного средства переписки - не годятся. От вас требуется чтобы вы были на связи и когда ТЗ будет выполнено, могли проверить его выполнение в течение 24-36 часов.

Оплату предлагаю почасовую, сдельную, выплаты еженедельно на Qiwi либо BTC/BCH/LTC (предпочтительный вариант). Готов ответить на любые вопросы и предложения.