Провести QA-тестирование новой платформы действующего сайта

Компании "ПАНТУС" требуется специалист для решения следующих задач:

Интересует формирование списка ошибок в работе сайта по перечисленному выше ниже

(критической и средней тяжести).

Сайт переезжает на другую платформу и потому хочется максимально полно и безошибочно

перенести существующий функционал и контент.

Не просев при этом сильно в поиcковой выдаче.

Список:

[Functional]: Максимально полно и корректно перенесенный функционал интернет-магазина

- регистрация

- авторизация

- редактирование профиля

- заказы пользователя

- работа с каталогом товаров (/avtozapchasti > /products)

- работа с корзиной

- оформление заказа

- страницы списка брендов (/carbrands)

- страницы списка применяемостей (/applicabilities)

- страницы списка категорий (/categories)

- страницы новостей (/news)

- статические страницы

- /

- /app

- /opt

- /delivery

- /pay

- /help

- /contacts

- /about

- /documents

- /catalog (не нужно тестировать, т.к. это подключаемый iframe)

[SEO]: Сохранение позиций в поисковой выдаче

- перенос ссылочной массы (соответствие путей страниц от старого хоста для нового)

- имеющиеся страницы

- редиректы

- перенос содержимого страниц

- мета

- контент

- корректность верстки (исключительно для СЕО)

[UI / Usability]: Ошибки в работе интерфейса, мешающие пользователю

[Design]: Грубые ошибки в дизайне сайта, мешающие пользователю

- десктопная версия/- мобильная версия

Хосты:- старый: www.pantus.ru/- новый: site.pantus.ru

Хотелось бы видеть список найденных ошибок, разбитый на эти категории, с описанием сценария

их возникновения (желательно, со скринами), в гугл-таблице.

http://www.pantus.ru/

Окончательный бюджет и срок обсуждается с итоговым исполнителем.