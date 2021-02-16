Здравствуйте. Наше агентсво ищет тестировщика для сайта-каталога. Возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество, если нам понравится ваша работа. В сообщении распишите чеклист, по которому вы тестируете, какие виды тестирования вы проводите и стоимость этапов. Особенное внимание в сообщении ...
Провести QA-тестирование новой платформы действующего сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компании "ПАНТУС" требуется специалист для решения следующих задач:
Интересует формирование списка ошибок в работе сайта по перечисленному выше ниже
(критической и средней тяжести).
Сайт переезжает на другую платформу и потому хочется максимально полно и безошибочно
перенести существующий функционал и контент.
Не просев при этом сильно в поиcковой выдаче.
Список:
[Functional]: Максимально полно и корректно перенесенный функционал интернет-магазина
- регистрация
- авторизация
- редактирование профиля
- заказы пользователя
- работа с каталогом товаров (/avtozapchasti > /products)
- работа с корзиной
- оформление заказа
- страницы списка брендов (/carbrands)
- страницы списка применяемостей (/applicabilities)
- страницы списка категорий (/categories)
- страницы новостей (/news)
- статические страницы
- /
- /app
- /opt
- /delivery
- /pay
- /help
- /contacts
- /about
- /documents
- /catalog (не нужно тестировать, т.к. это подключаемый iframe)
[SEO]: Сохранение позиций в поисковой выдаче
- перенос ссылочной массы (соответствие путей страниц от старого хоста для нового)
- имеющиеся страницы
- редиректы
- перенос содержимого страниц
- мета
- контент
- корректность верстки (исключительно для СЕО)
[UI / Usability]: Ошибки в работе интерфейса, мешающие пользователю
[Design]: Грубые ошибки в дизайне сайта, мешающие пользователю
- десктопная версия/- мобильная версия
Хосты:- старый: www.pantus.ru/- новый: site.pantus.ru
Хотелось бы видеть список найденных ошибок, разбитый на эти категории, с описанием сценария
их возникновения (желательно, со скринами), в гугл-таблице.
Окончательный бюджет и срок обсуждается с итоговым исполнителем.
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