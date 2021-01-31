Проверка на уязвимость сайта

На моем сайте начались непонятные прямые заходы без активности с сети IPv4 address block not managed by the RIPE NCC из Московского региона. Нужно избавить мой сайт от этих ботов, портящих мне всю статистику.
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