Ликвидация ботов заходящих на мой сайт

Тестирование сайтовЗакрыт3 заявки355 просмотров
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На моем сайте начались непонятные прямые заходы без активности с сети IPv4 address block not managed by the RIPE NCC из Московского региона.  Нужно избавить мой сайт от этих ботов, портящих мне всю статистику. 

3 года назад
guest_15837835515812
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад