Устранить проблему повышенной нагрузки сайта на Wordpress

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Сайт делает повышеную нагрузку на CPU Повышенная нагрузка на CPU возникает из-за:

  • Неоптимизированный php код.
  • Подключенные внешние API.
  • Тяжелые выборки из БД.
  • Непроставленные индексы в БД.
  • Слишком активная индексация ботами.
  • Вирусы.
Нужно разобраться в чем проблема и устранить

сайт - faqindecor.com 

WordPress
3 года назад
tike02
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад