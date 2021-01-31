На моем сайте начались непонятные прямые заходы без активности с сети IPv4 address block not managed by the RIPE NCC из Московского региона. Нужно избавить мой сайт от этих ботов, портящих мне всю статистику.
Устранить проблему повышенной нагрузки сайта на Wordpress
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Сайт делает повышеную нагрузку на CPU Повышенная нагрузка на CPU возникает из-за:
- Неоптимизированный php код.
- Подключенные внешние API.
- Тяжелые выборки из БД.
- Непроставленные индексы в БД.
- Слишком активная индексация ботами.
- Вирусы.
сайт - faqindecor.com
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