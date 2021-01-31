Протестировать сайт

Тестирование сайтовЗакрыт13 заявок637 просмотров
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Здравствуйте. Наше агентсво ищет тестировщика для сайта-каталога. Возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество, если нам понравится ваша работа.

В сообщении распишите чеклист, по которому вы тестируете, какие виды тестирования вы проводите и стоимость этапов.

Особенное внимание в сообщении обратите на результаты вашей работы по итогу. 

3 года назад
webernetic-bel
Анна 
33 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Была
2 года назад