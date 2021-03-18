QA/QC engineer

Привет. Меня зовут Станислав, мне 33 года. Возьмусь за любую работу. Нужен опыт в данной сфере. Не боюсь ничего нового. Могу разобраться абсолютно во всем. Закончил курсы по тестированию ПО. Есть теоретические знания и немного практики. Высшее техническое образование (инженер-механик). Решил полностью посвятить себя IT сфере. Буду благодарен за доверие и предоставление возможности получить необходимые навыки для работы.