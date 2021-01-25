Протестировать

moneyfriends.ru, интеграционные тесты, тесты приложения, сбор чек листов как ознакомление с площадкой, в последующем тестирование после каждого релиза, сборка чек листов
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как ознакомление с площадкой, в последующем тестирование после каждого релиза, сборка чек листов
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