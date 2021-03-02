mashasevastyanov

Мария Хрящева mashasevastyanov

 
26 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Тестировщик QA

Навыки:

1. Знание SQL (на уровне пользователя, составление несложных запросов)

2. Тестирование веб приложений

3. Основные техники тест-дизайна (Классы эквивалентности, граничные значения)

4.Основные техники тест-анализа (State Transitional Testing, Decision Table, Pairwise)

5. Составление чек листов и тест кейсов

6. Функциональное тестирование web-сайта

7. Локализация, оформление багов и улучшений в баг-трекинговых системах (Jira, Mantis, Bugzilla, Redmine)

8. Составление mindmap проекта

Redmine