mashasevastyanov

Мария Хрящева mashasevastyanovmashasevastyanov
26 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Тестировщик QA
Навыки:
1. Знание SQL (на уровне пользователя, составление несложных запросов)
2. Тестирование веб приложений
3. Основные техники тест-дизайна (Классы эквивалентности, граничные значения)
4.Основные техники тест-анализа (State Transitional Testing, Decision Table, Pairwise)
5. Составление чек листов и тест кейсов
6. Функциональное тестирование web-сайта
7. Локализация, оформление багов и улучшений в баг-трекинговых системах (Jira, Mantis, Bugzilla, Redmine)
8. Составление mindmap проекта
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