jasmine79

Алла Чепайкина jasmine79

 
44 годаРоссия/Челябинск
15 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Копирайт, рерайт, написание статей, новостей, сообщений на форуме, блогах

Имею опыт по написанию рерайта, копирайта, статей на разные темы, постинг, добавление новостей, анкоры, рубрикаторы. Делаю все качественно, четко, быстро.

Имею высшее медицинское образование.

С удовольствием возьмусь за работу.

Написание статей
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Отзывы заказчиков
shurman
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Нужны анкоры для сапы
Качественная работа в обговоренные сроки. Все анкоры уникальны.
Хороший заказчик! Четкое задание, приятен в общении. Приятно было работать.
Ответный отзыв
dimas555
Дмитрий 
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
13 лет назад
Создание пакета анкоров для Сапы
Заказывал работу несколько раз, всегда все выполняется вовремя с хорошим качеством. Очень ответственный работник.
Очень хороший заказчик. Четко поставленное задание, приятное общение, быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
KSW
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
55 отзывов
$50
10 баллов
13 лет назад
Нужен список из 300 самых популярных писателей
Приятная адекватная и быстрая работница
Отличный заказчик. Четкое задание, быстрая оплата в срок, приятно было сотрудничать.
Ответный отзыв
ChistyakovaN
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$12
10 баллов
13 лет назад
Написать 2 уникальные статьи по логопедии.
Алла прекрасно справилась с заданием, хотя статьи были сложные, на узкую тематику. Все поправки внесены мгновенно, сама работа выполнена даже раньше оговоренного срока. Плюс хорошая грамотность и стиль, у меня на этот счет пунктик:) Рекомендую это исполнителя!
Наталья - отличный заказчик. Четкое задание, замечания по делу. Оплата быстрая, сразу после сдачи работы. Приятно было сотрудничать. Рекомендую!
Ответный отзыв
leonidas
Леонид 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$2
10 баллов
15 лет назад
Необходимо написание рубрикаторов
Хороший фрилансер. Все делает быстро, четко и правильно. Приятно было сотрудничать. Рекомендую.
Задание было понятным. Оплата поступила вовремя. Рекомендую.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
4 отзыва
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
3 отзыва
от $2
от 1 дня
нет рейтинга