Алла прекрасно справилась с заданием, хотя статьи были сложные, на узкую тематику. Все поправки внесены мгновенно, сама работа выполнена даже раньше оговоренного срока. Плюс хорошая грамотность и стиль, у меня на этот счет пунктик:) Рекомендую это исполнителя!