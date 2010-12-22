Копирайт, рерайт, написание статей, новостей, сообщений на форуме, блогах
Имею опыт по написанию рерайта, копирайта, статей на разные темы, постинг, добавление новостей, анкоры, рубрикаторы. Делаю все качественно, четко, быстро.
Имею высшее медицинское образование.
С удовольствием возьмусь за работу.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
12 лет назад
Качественная работа в обговоренные сроки. Все анкоры уникальны.
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Четкое задание, приятен в общении. Приятно было работать.
$1
10 баллов
13 лет назад
Заказывал работу несколько раз, всегда все выполняется вовремя с хорошим качеством. Очень ответственный работник.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Четко поставленное задание, приятное общение, быстрая оплата. Рекомендую!
$50
10 баллов
13 лет назад
Приятная адекватная и быстрая работница
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкое задание, быстрая оплата в срок, приятно было сотрудничать.
$12
10 баллов
13 лет назад
Алла прекрасно справилась с заданием, хотя статьи были сложные, на узкую тематику. Все поправки внесены мгновенно, сама работа выполнена даже раньше оговоренного срока. Плюс хорошая грамотность и стиль, у меня на этот счет пунктик:) Рекомендую это исполнителя!
Ответный отзыв
Наталья - отличный заказчик. Четкое задание, замечания по делу. Оплата быстрая, сразу после сдачи работы. Приятно было сотрудничать. Рекомендую!
$2
10 баллов
15 лет назад
Хороший фрилансер. Все делает быстро, четко и правильно. Приятно было сотрудничать. Рекомендую.
Ответный отзыв
Задание было понятным. Оплата поступила вовремя. Рекомендую.
Наполнение сайтов
4 отзыва
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
3 отзыва
от $2
от 1 дня
нет рейтинга