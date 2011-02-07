Нужен список из 300 самых популярных писателей

Нужно отобрать порядка 300 самых популярных писателей по статистике Яндекса - http://wordstat.yandex.ru/

Главный критерий - фамилия писателя или если есть несколько известных людей, то фамилия и имя писателя.

Поэтов и публицистов не брать.

Также я дам список из нескольких писателей, которых не брать

Региональность запросов - весь мир

Результат работы - файл в Экселе, 2 столбца:

1 столбец - ключевое слово (фамилия или имя+фамилия писателя)

2 столбец - число запросов по этому ключевику в Яндексе в месяц

Подсказка - используйте ТОПы популярных электронных библиотек, а также 2 столбец статистики Яндекса - "Что еще искали люди.."