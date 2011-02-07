Нужен список из 300 самых популярных писателей

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен8 заявок347 просмотров

Нужно отобрать порядка 300 самых популярных писателей по статистике Яндекса - http://wordstat.yandex.ru/

Главный критерий - фамилия писателя или если есть несколько известных людей, то фамилия и имя писателя.

Поэтов и публицистов не брать.

Также я дам список из нескольких писателей, которых не брать

Региональность запросов - весь мир

Результат работы - файл в Экселе, 2 столбца:

1 столбец - ключевое слово (фамилия или имя+фамилия писателя)

2 столбец - число запросов по этому ключевику в Яндексе в месяц

Подсказка - используйте ТОПы популярных электронных библиотек, а также 2 столбец статистики Яндекса - "Что еще искали люди.."

14 лет назад
KSW
48 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
55 отзывов

Выбранный исполнитель

jasmine79
Алла 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$50
3 дня
Приятная адекватная и быстрая работница
Отличный заказчик. Четкое задание, быстрая оплата в срок, приятно было сотрудничать.

Заявки фрилансеров

jasmine79
Алла 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад