Собрать почтовые адреса магазинов с Яндекс.Маркет

Требуется собрать почтовые адреса магазинов, в которых продаётся 1 требуемый товар (число предложений: 140).

Формат: готовый для отправки через скрытую копию список, содержащий для каждого магазина e-mail и название.

Если на сайте не указана почта, берётся почта из whois домена. Если указано 2 или более почты, берутся наиболее подходящие для предложения о сотрудничестве.