Приватно для Безлепкиной: контент для сайта

$1300
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен3 заявки285 просмотров

Написание статей по товарам для сайта spi-usni.ru Примерное кол-во товарных позиций 36 (может быть изменено в ходе работы). Требования по статьям для каждого товара будут передаваться исполнителю по мере готовности.

Написание статей
14 лет назад
prodamus
Денис 
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
18 лет в сервисе
Была
3 дня назад
14 лет назад
$1300
30 дней
Все, что было передано в работу, было выполнено в надлежащие сроки. Все замечания исправлены. Спасибо за сотрудничество.
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую Дениса как заказчика!

Заявки фрилансеров

bezlepkina
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