Каталогизация фильмов на vkontakte

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Завершен2 заявки204 просмотра

Необходимо каталогизировать фильмы на сайте vk.com

Пример задания:

1. Завести нового пользователя на mail.ru

2. Завести нового пользователя на vk.com

3. Зайти, например, в группу http://vkontakte.ru/video.php?gid=20939897

4. Добавить в мои видеозаписи все серии доктора хауса первого сезона, назвав их s001/e001, где e001 - номер эпизода. Всю прочую информацию из описания - удалить.

5. Выслать результат.

6. Получить деньги.

Подобных заданий довольно много.

Работа довольно срочная, если не располагаете в данный момент временем - не обращайтесь, пожалуйста

14 лет назад
recoilme
Вадим 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

acer5930g
Дмитрий 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Обработал около 500 ссылок за сутки. Все сделано аккуратно и в срок.
Замечательный заказчик. Задача поставлена четко и ясно. Оплата вовремя. Буду рад на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

acer5930g
Дмитрий 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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