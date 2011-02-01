Каталогизация фильмов на vkontakte

Необходимо каталогизировать фильмы на сайте vk.com

Пример задания:

1. Завести нового пользователя на mail.ru

2. Завести нового пользователя на vk.com

3. Зайти, например, в группу http://vkontakte.ru/video.php?gid=20939897

4. Добавить в мои видеозаписи все серии доктора хауса первого сезона, назвав их s001/e001, где e001 - номер эпизода. Всю прочую информацию из описания - удалить.

5. Выслать результат.

6. Получить деньги.

Подобных заданий довольно много.

Работа довольно срочная, если не располагаете в данный момент временем - не обращайтесь, пожалуйста