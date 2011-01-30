Наполнение интернет магазина

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Закрыт15 заявок423 просмотра

Требуется наполнить магазин торгующий инструментом, дрели, перфораторы, компрессоры, сварочные аппараты и.т.д...

Ассортимент 16000 наименований, из них 4000 электроинструмента, а остальное мелочевка, типо кисточки и сверла, к

которым нужно просто фотку ресайзнуть, кропнуть и записать.

Информацию нужно добывать у других источников (парсинг сайтов конкурентов, Яндекс картинки, сайты производителей

и.т.п...).

Во вложении екселевский файл со всей базой и описанием к какому виду нужно привести с примерами.

Мне нужен заполненый файл и папка с картинками (все в одной папке с префиксами имен файлов)

Нужно добывать фотку делать два ресайза и кроп, характеристики и описание и добавлять в одинаковом HTML

представлении.

Жду Ваших предложений, просьба указывать стоимость за 1000 ед.

Текст+Фото и просто фото для товаров типо сверло, цена должна быть ниже.

И еще, желательно стоимость итого за 16000 (текст+ф

HTML
14 лет назад
vor_evgen
Вороннин 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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