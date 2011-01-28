Требуется заполнить сайт точного времени. Для заполнения сайта требуется заполнить ряд полей(несложных): Страна: Страна_рус, Страна_рус_предл_падеж, Страна_англ, Страна_нем, Страна_фр, Страна_итал, Алиас(напр russia), Описание (из википедии), Есть_летнее_время?(0,1), Месяц_перехода_на_летнее_время(1-12), День_недели_перехода_на_летнее_время(Monday-Sunday), ...
Создание фотоальбомов для группы ВКонтакте.
Создание фотоальбомов для группы в контакте.
Администрирование группы.
Задача
Создать 10 - 14 фотоальбомов - прайс-листов для группы-магазина расположенной в социальной сети "вконтакте".
Перспектива по завершению проекта: администрирование группы (периодическое обновление информации в фотоальбомах, новостях группы, а так же добавление нового контента по мере необходимости)
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Подробное описание задачи
В группе опубликован прайс-лист с товарами.
1. Для каждой позиции из прайс листа найти соответствующее ей изображение товара.
2. Разсортировать изображения в отдельные папки (на вашем компьютере) по категориям в соответствии с прайс листом:
Категории прайс-листа
- Валенки, Брусника, Пиво
Папки
- Валенки, Брусника, Пиво
3. Создать фотоальбомы в группе: 1 папка один фотоальбом.
4. Каждый фотоальбом наполнить изображениями из соответствующей папки.
5. В процессе добавления изображений в фотоальбомы - прописывать описание каждому изображению.
Описание включает в себя следующее:
- Наименование товара и его габариты, емкость
- Информацию по наличию подарочной упаковки
- Стоимость товара
- Информацию о доставке
- Информацию о минимальном заказе
Пример в приложении.
__________________________________________________________________________________________________Условия
Требования к изображениям:
- Размер изображенния не менее 250 на 250
- Качество изображения - отсутствие бликов, сильных теней, пикселов. Правильня цветопередача, белый фон.
- Объект на изображении - изображен полностью.
(Товар оаспространенный, примерно как мобильные телефоны)
Сумарное количество изображений: 500-600
Срок - неделя.
Цена за добавленное в фотоальбом изображение - 5 рублей.
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Требования к фрилансеру:
Работать быстро
Задавать минимум вопросов
Быть готовым к доработкам и дальнейшему сотрудничесву.
Иметь опыт по работам с коммерческими группами в контакте
От исполнителей ожидаю:
Примеры портфолио
Список проектов в которых вы участвовали и имели положительные результаты
Прочее, что считаете важным сообщить
Заявки фрилансеров
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