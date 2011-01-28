Создание фотоальбомов для группы ВКонтакте.

Создание фотоальбомов для группы в контакте.

Администрирование группы.

Задача

Создать 10 - 14 фотоальбомов - прайс-листов для группы-магазина расположенной в социальной сети "вконтакте".

Перспектива по завершению проекта: администрирование группы (периодическое обновление информации в фотоальбомах, новостях группы, а так же добавление нового контента по мере необходимости)

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Подробное описание задачи

В группе опубликован прайс-лист с товарами.

1. Для каждой позиции из прайс листа найти соответствующее ей изображение товара.

2. Разсортировать изображения в отдельные папки (на вашем компьютере) по категориям в соответствии с прайс листом:

Категории прайс-листа

- Валенки, Брусника, Пиво

Папки

- Валенки, Брусника, Пиво

3. Создать фотоальбомы в группе: 1 папка один фотоальбом.

4. Каждый фотоальбом наполнить изображениями из соответствующей папки.

5. В процессе добавления изображений в фотоальбомы - прописывать описание каждому изображению.

Описание включает в себя следующее:

- Наименование товара и его габариты, емкость

- Информацию по наличию подарочной упаковки

- Стоимость товара

- Информацию о доставке

- Информацию о минимальном заказе

Пример в приложении.

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Требования к изображениям:

- Размер изображенния не менее 250 на 250

- Качество изображения - отсутствие бликов, сильных теней, пикселов. Правильня цветопередача, белый фон.

- Объект на изображении - изображен полностью.

(Товар оаспространенный, примерно как мобильные телефоны)

Сумарное количество изображений: 500-600

Срок - неделя.

Цена за добавленное в фотоальбом изображение - 5 рублей.

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Требования к фрилансеру:

Работать быстро

Задавать минимум вопросов

Быть готовым к доработкам и дальнейшему сотрудничесву.

Иметь опыт по работам с коммерческими группами в контакте

От исполнителей ожидаю:

Примеры портфолио

Список проектов в которых вы участвовали и имели положительные результаты

Прочее, что считаете важным сообщить