Найти шрифт как на изображении

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки245 просмотров

Нужен шрифт (такой же как на картинке). Кириллический.

Может у кого есть или кто в интернете найдете.

Скриншот со шрифтом: http://d.pr/lDTc

Также шрифт в приложении. Оплата по вебмани.

14 лет назад
dedalx
37 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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