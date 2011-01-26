Добавить статьи на DLE

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Завершен3 заявки148 просмотров

Здравствуйте есть 10-15 статей необходимо их опубликовать и подобрать картинку в тематику статьи, сделал бы сам, но с CMS DLE не знаком. Готов оплатить работу в WMR

DLE
14 лет назад
dexter007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$15
1 день
Лера отлично справилась с поставленной задачей, все сделала как и было указано в задании, рекомендую как ответственного исполнителя.
Отличный заказчик. Все четко объясняет. Оплата мгновенная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад