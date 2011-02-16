Задача простая: Есть каталог тем, в него нужно добавить RSS ленты на русском. Условия: - Ссылки на сайты предоставляются. - Каталог на англ. языке. ...
Требуется копипаст товаров
Нужно копирование всех товаров с таких рубрик:
http://www.7d.by/walker-jumper/
на сайт под управлением VirtueMart (в соответствующие поля вставлять производителей, цены, чтобы товары могли функционировать в новой системе).
Картинки, описание, цены - такие же как на исходном сайте.
Возможна предоплата для аккаунтов от 1 года.
Выбранный исполнитель
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