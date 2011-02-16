Требуется копипаст товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен27 заявок438 просмотров

Нужно копирование всех товаров с таких рубрик:

http://www.7d.by/walker-jumper/

http://www.7d.by/pram/

http://www.7d.by/autoseat/

http://www.7d.by/toys/

http://www.7d.by/chair/

на сайт под управлением VirtueMart (в соответствующие поля вставлять производителей, цены, чтобы товары могли функционировать в новой системе).

Картинки, описание, цены - такие же как на исходном сайте.

Возможна предоплата для аккаунтов от 1 года.

14 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
14 лет назад
$60
5 дней
Прекрасная работа, быстро и качественно. Учли все мелочи, сделали все как надо. Рекомендую.
Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
14 лет назад
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