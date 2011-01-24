Разместить сообщение по форумам с анкором

Разместить на форумах информационное сообщение с анокром Само сообщение может быть любого положительно – нейтрального характера.

Каждые 15 сообщений слова в анкоре будут меняться, общий бюджет 1500 рублей.

1.Профили авторов не должны быть нулевыми, сайты на доменах второго уровня (не юкоз и не народ и им подобные),

2. Сообщение должно продержаться на форуме не менее 3 дней, оплата после проверки. 3.Обязательно наличие ссылки на сайт, посты без ссылки или с удаленной ссылкой не оплачиваются, ссылка должна быть видна не зарегистрированным участникам форума. 4.Форум должен быть русскоязычным, раздел должен соответствовать посту.

5. На форуме не должно быть темы с рекламной данного ресурса.

6. Посещаемость форума должна быть от 100 в сутки.

7. Максимальное количество тем в день от одного автора.

8. В богах и соц сетях не постить.

9. В день не более 15 постов.

Оплата 3 рубля пост, после того как просуществует 3 дня пост с ссылкой.