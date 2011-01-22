Есть интернет магазин зоотоваров. Очень хочется причесать и донаполнить. Причесать по типу: animal-market.ru_кошки_Royal Canin. Донаполнение - около 1000 позиций. В начале раздела очень небольшие (см. Роял Канин) тексты. Одно описание, одна ...
Размещение объявлений на форумах
Приветствую всех.
Нужен человек для добавления объявления на автомобильные форумы.
Никаких хрумеров и других программ, только ручная работа.
Применять программу можно только для регистрации в базе форумов, которую вы соберете для размещения темы с объявлением.
Размещать объявление необходимо только в разделах аля "Продажа автомобилей", "Барахолка", "Реклама услуг" и тому подобное. Поэтому смотрите сразу, чтобы на форуме эти разделы были.
Суть объявления - бесплатная помощь в продаже тюнингованных автомобилей.
Ник, который должен быть при регистрации, какой урл необходимо будет ввести в информацию о пользователе, название темы в разных вариантах (однострочное и двухстрочное), само объявление я дам.
Форумы вам необходимо будет искать самому. Это делается очень просто через поисковые системы, запросами аля "форум audi", "форум bmw" и тп, включая модели, ибо автоклубов по моделям очень и очень много. Поле, в общем, достаточно обширное.
Требования к форумам:
1. Обязательно автомобильная и только автомобильная тематика.
2. Посещаемость форума, если есть счетчик, от 500 уникальных посетителей в сутки. Если счетчика нет - скидываете мне урлы - я смотрю и говорю на каких форумах следует размещать объявление, а на каких нет.
3. Форумы должны быть российских автоклубов или межрегиональныз форумов, где, само собой, основной пользователь из России. Украина, Беларусь, Казахстан и прочие - не подходят, так как услуга предоставляется только для россиян.
4. тИЦ, PR, возраст, уровень домена и прочее - не влияют.
Оплата: 1$ за объявление. Оплата каждые 100 объявлений.
Вакансия достаточно долгосрочная, но не думаю, что более чем на 500-1000 размещенных объявлений.
Оплата производится только за те объявления, которые проживут на форуме не менее 2 суток. По опыту - это примерно 75% объявлений, так как многие модераторы и администраторы не понимают сути объявления и считают это не за помощь, а за какой-то лохотрон или спам.
Форумы, на которых объявление удалили забываем и больше туда не постим.
С уважением.
Заявки фрилансеров
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