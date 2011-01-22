Размещение объявлений на форумах

Приветствую всех.

Нужен человек для добавления объявления на автомобильные форумы.

Никаких хрумеров и других программ, только ручная работа.

Применять программу можно только для регистрации в базе форумов, которую вы соберете для размещения темы с объявлением.

Размещать объявление необходимо только в разделах аля "Продажа автомобилей", "Барахолка", "Реклама услуг" и тому подобное. Поэтому смотрите сразу, чтобы на форуме эти разделы были.

Суть объявления - бесплатная помощь в продаже тюнингованных автомобилей.

Ник, который должен быть при регистрации, какой урл необходимо будет ввести в информацию о пользователе, название темы в разных вариантах (однострочное и двухстрочное), само объявление я дам.

Форумы вам необходимо будет искать самому. Это делается очень просто через поисковые системы, запросами аля "форум audi", "форум bmw" и тп, включая модели, ибо автоклубов по моделям очень и очень много. Поле, в общем, достаточно обширное.

Требования к форумам:

1. Обязательно автомобильная и только автомобильная тематика.

2. Посещаемость форума, если есть счетчик, от 500 уникальных посетителей в сутки. Если счетчика нет - скидываете мне урлы - я смотрю и говорю на каких форумах следует размещать объявление, а на каких нет.

3. Форумы должны быть российских автоклубов или межрегиональныз форумов, где, само собой, основной пользователь из России. Украина, Беларусь, Казахстан и прочие - не подходят, так как услуга предоставляется только для россиян.

4. тИЦ, PR, возраст, уровень домена и прочее - не влияют.

Оплата: 1$ за объявление. Оплата каждые 100 объявлений.

Вакансия достаточно долгосрочная, но не думаю, что более чем на 500-1000 размещенных объявлений.

Оплата производится только за те объявления, которые проживут на форуме не менее 2 суток. По опыту - это примерно 75% объявлений, так как многие модераторы и администраторы не понимают сути объявления и считают это не за помощь, а за какой-то лохотрон или спам.

Форумы, на которых объявление удалили забываем и больше туда не постим.

С уважением.