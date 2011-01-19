Наполнение каталога детских товаров

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Закрыт24 заявки426 просмотров

Необходимо наполнить каталог детских товаров (фото+ краткое описание).

Позиций будет приблизительно 5000.

Указывайте пожалуйста сроки и цены.

Спасибо!

14 лет назад
kmpr02
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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